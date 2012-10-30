В програмі доступного житла готові брати участь 489 мешканців Харківщини - Дулуб

Харків. 30 жовтня. УНІАН. 489 жителів Харківщини готові брати участь у Програмі здешевлення вартості іпотечних кредитів для будівництва доступного житла.

Як повідомляє сайт Харківської облдержадміністрації, про це поінформував перший заступник голови облдержадміністрації Валентин Дулуб.

За його даними, станом на 30 жовтня участь у програмі беруть 8 будівельних компаній, кредити видають 7 банків, відібрано для участі у програмі 17 житлових будинків, у яких громадяни можуть придбати 1520 квартир.

На цей час, повідомив В.Дулуб, укладено 53 договорів на часткову компенсацію відсотків і видано кредитів на 10 млн. 136 тис. грн. Із запланованих коштів у сумі 60 млн. 183 тис. грн. для надання часткової компенсації надійшло 15 млн. грн. Бажання брати участь у Програмі виявило 489 осіб.