Інститут метрології може виготовляти далекоміри для танків

Харків. 30 жовтня. УНІАН. Національний науковий центр «Інститут метрології» (Харків) готовий запропонувати Міноборони низку проектів.

Про це повідомляє інформагентство Defense Express із посиланням на першого заступника генерального директора з наукової роботи інституту Павла Неїжмакова.

За його словами, інститут метрології співробітничав з оборонним відомством до 90-х років, коли припинилося фінансування спільних проектів.

«Ми маємо досвід роботи з оборонними підприємствами у сфері вимірювань абсолютної сили тяжіння абсолютними методами (гравіметрія). Мовиться про те, що у момент запуску ракети потрібно точно знати, яка сила тяжіння у певній точці», - зазначив Неїжмаков.

Він повідомив, що сьогодні інститут розробляє лазерний далекомір для автоматичного стикування космічних апаратів (в рамках російського замовлення).

«Якщо говорити про оборонну промисловість, то ці далекоміри можуть бути використані для встановлення на танках. Звичайно, зараз на танках використовуються далекоміри, але завжди щось використовується, але завжди потрібне щось покращувати. Конкретних проектів з Міноборони зараз немає. Якщо ми отримаємо до кінця року позитивні результати і розробимо для космосу далекомір, його можна буде застосовувати і в наземних об`єктах. Тоді ми вийдемо до Міноборони з реальною пропозицією. До речі, наш далекомір може бути використаний на «Булатах», - повідомив директор з наукової роботи.

Він також зазначив, що якщо виникне потреба у великій серії, то потрібний буде серійний завод. «А замовлення близько 20 штук ми зможемо зробити й самі», - уточнив Неїжмаков.

На знімку: танк «Булат» виробництва харківського заводу ім. Малишева.

Фото Андрія КРАВЧЕНКА