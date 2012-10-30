У Харкові пройде міжнародний семінар для редакторів комунальних видань

Харків. 30 жовтня. УНІАН. У Харкові відбудеться міжнародний семінар для редакторів комунальних видань.

Як повідомляє сайт Харківської облдержадміністрації, про це поінформувала сьогодні в ході спілкування з читачами газети «Время регионов Харьковщины» начальник управління у справах преси та інформації ХОДА Вікторія Маренич.

За її словами, до участі в семінарі будуть запрошені редактори комунальних видань Полтавської, Сумської, Луганської та інших областей України, а також Бєлгородської області Російської Федерації.

«Я впевнена, що у комунальних видань сусідніх областей, також як і в наших газет, накопичений серйозний досвід у вирішенні існуючих сьогодні проблем: плутанина між державною і комунальною власністю, комплектування кадрами, грамотний менеджмент, все те, що дозволяє залишатися виданню на плаву», - сказала В.Маренич.

За її словами, подібний семінар планується провести на базі управління у справах преси та інформації Харківської облдержадміністрації, а також редакції газети «Слобідський край».

