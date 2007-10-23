Ющенко: заперечення Голодомору і Голокосту має каратися законом

Харків. 23 жовтня. УНІАН. Президент України Віктор ЮЩЕНКО запропонує новообраному парламенту, який має зібратися на перше засідання у листопаді, встановити кримінальну відповідальність за заперечення Голодомору і Голокосту.

Як передає кореспондент УНІАН, про це глава держави повідомив сьогодні журналістам у Харкові.

«У мене немає сумнівів, що як тільки-но почне працювати український парламент, ми знайдемо сили, енергію, розум, мудрість, щоб прийняти пропозицію Президента про встановлення кримінальної відповідальності за заперечення Голодомору і Голокосту. Цим українська нація себе позиціонує стосовно двох, я сказав би, найбільших лих, які торкнулися людства і нашого суспільства зокрема – і це був би вчинок чесний», - сказав В.ЮЩЕНКО.

За його словами, «в українському голоді полягло близько 10 млн. українців, росіян, євреїв, греків, болгар – десяток національностей, які були тоді на терені України. Найбільше це торкнулося, безумовно, української нації. Безумовно, це трагедія української нації».

В.ЮЩЕНКО закликав суспільство та політиків сприймати Голодомор не як міф чи легенду, а як правду, що стосується кожного, кожну родину.

За його словами, українцям необхідно пам’ятати про Голодомор як трагічну віху в історії. «Це трагедія нації, і я хочу підняти націю, щоб вона була високою, щоб вона навіть у своїй історії, навіть у такій трагічній сторінці, яким є голод 1932-1933, говорила, що ми та нація, яка виходить з уроків, ми маємо пам’ять, це була наша сторінка, ми її шануємо, ми звертаємося до всього світу з такою пропозицією – шануйте, що це варте ваших людських ідеалів», - сказав Президентє

В.ЮЩЕНКО переконаний, що Україна «повинна зробити те, що зробило світове єврейство стосовно Голокосту».

«Ми підійшли до фундаментального визначення в українському парламенті визнання українського Голодомору як акції геноциду», - наголосив глава держави, додавши, що потім свою позицію повинен показати світ.