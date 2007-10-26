Неплатникам за газ загрожує відключення
16:15, 26 жовтня 2007Харьків
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Харківський апеляційний адміністративний суд відмінив постанову Дзержинського райсуду Харкова, якою заборонялося відключати від газопостачання споживачів, котрі не розрахувалися за газ з 1 січня 2007 р...
Харків. 26 жовтня. УНІАН. Неплатникам за газ загрожує відключення.
Як повідомляє Status quo, Харківський апеляційний адміністративний суд відмінив постанову Дзержинського райсуду Харкова, якою заборонялося відключати від газопостачання споживачів, котрі не розрахувалися за газ з 1 січня 2007 р.
Постанова ХААС вступила в силу і не підлягає оскарженню.
Прес-служба ВАТ «Харківгаз» повідомляє, що підприємство планує проводити відключення абонентів, які мають борг за спожитий у цьому році природний газ.
У 2007 р. заборгованість населення Харківської області перед ВАТ «Харківгаз» за послуги газопостачання становила 10 млн. грн., пише SQ.
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