Харків. 26 жовтня. УНІАН. Неплатникам за газ загрожує відключення.

Як повідомляє Status quo, Харківський апеляційний адміністративний суд відмінив постанову Дзержинського райсуду Харкова, якою заборонялося відключати від газопостачання споживачів, котрі не розрахувалися за газ з 1 січня 2007 р.

Постанова ХААС вступила в силу і не підлягає оскарженню.

Прес-служба ВАТ «Харківгаз» повідомляє, що підприємство планує проводити відключення абонентів, які мають борг за спожитий у цьому році природний газ.

У 2007 р. заборгованість населення Харківської області перед ВАТ «Харківгаз» за послуги газопостачання становила 10 млн. грн., пише SQ.