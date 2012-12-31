В Харкові у новорічну ніч громадський транспорт працюватиме довше

Харків. 31 грудня. УНІАН. У Харкові в новорічну ніч громадський транспорт працюватиме довше.

Як повідомили кореспондента УНІАН у прес-службі Харківської міської ради, за інформацією Департаменту транспорту, час роботи метро, трамваїв і тролейбусів у новорічну ніч буде продовжено.

Зокрема, у зв`язку із проведенням на майдані Свободи святкових заходів, час роботи метрополітену 1 січня буде продовжено до 3.00.

Трамваї та тролейбуси у новорічну ніч працюватимуть до 4.00. Також очікується, що на стільки ж продовжить свою роботу і автотранспорт.

Окрім того, за даними Департаменту, з 20.00 31 грудня і до завершення святкових заходів на майдані Свободи буде закритий рух транспорту.