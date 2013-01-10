В області працюють 186 пунктів обігріву

Харків. 10 січня. УНІАН. В населених пунктах Харківської області діють 186 пунктів обігріву.

Як повідомляє сайт Харківської облдержадміністрації з посиланням на Департамент цивільного захисту, на сьогодні кількість пунктів обігріву зросла, і всі вони стаціонарні.

Останньої доби за допомогою звернулися 12 осіб, всього за період холодів - 2618.

На знімку: в одному з пунктів обігріву.

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