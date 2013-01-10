В області працюють 186 пунктів обігріву
15:09, 10 січня 2013Харьків
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Всі - стаціонарні
Харків. 10 січня. УНІАН. В населених пунктах Харківської області діють 186 пунктів обігріву.
Як повідомляє сайт Харківської облдержадміністрації з посиланням на Департамент цивільного захисту, на сьогодні кількість пунктів обігріву зросла, і всі вони стаціонарні.
Останньої доби за допомогою звернулися 12 осіб, всього за період холодів - 2618.
На знімку: в одному з пунктів обігріву.
Фото УНІАН
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