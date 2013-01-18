Міри покарання неповнолітніх мають бути переглянуті - уповноважений Президента
Не завжди треба дитину саджати за грати
Харків. 18 січня. УНІАН. Міри покарання неповнолітніх мають бути переглянуті.
Як повідомляє сайт Харківської облдержадміністрації, про це під час візиту до Харківського слідчого ізолятору управління Державної пенітенціарної служби України у Харківській області заявив Уповноважений Президента України з прав дитини Юрій Павленко.
Він зазначив, що часто покарання є значно жорсткішим, ніж той злочин, який скоїла дитина. На його думку, величезні терміни покарання – три, п’ять, вісім років - потребують перегляду.
«На жаль, дуже часто суди розглядають справи дітей поспіхом і дають найжорсткіші покарання, не використовуючи дуже багато інших форм, альтернативних покаранню за гратами, - сказав Ю.Павленко.
«Сьогоднішнє законодавство, - наголосив він, - передбачає багато інших форм покарань, до яких можуть бути притягнути діти, які вступили у конфлікт з законом. Ці форми покарання дають більше шансів дітям на виправлення».
Ю.Павленко також підкреслив, що Президент оголосив одним з найважливіших пріоритетів роботи із захисту прав неповнолітніх, що переступили закон, - удосконалення роботи судів, приведення її у відповідність із новим КПК і судовою реформою.