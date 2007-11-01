„Металіст” вилетів з Кубка України з футболу

Харківський „Металіст” втратив можливість далі боротися за Кубок України з футболу. У сьогоднішньому матчі 1/8 фіналу в Одесі місцевий „Чорноморець” переміг харків’ян, залишивши їх за бортом змагань. Підопічні Мирона Маркевича двічі вели у рахунку, однак так і не змогли втримати перемогу. У додатковий час глядачі не побачили забитих м’ячів і все вирішили післяматчеві пенальті. Харків’яни схибили двічі, натомість гравці „Чорноморця” не змарнували жодної нагоди з одинннадцятиметрової позначки і перемогли 3:1.