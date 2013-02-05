За 2 роки на Харківщині треба повністю оновити парк «швидкої» допомоги - Шурма

Харків. 5 лютого. УНІАН. Протягом 2 років на Харківщині планується замінити значну частину автопарку екстреної медичної допомоги.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Харківської облдержадміністрації, про це поінформував сьогодні на прес-конференції заступник губернатора Ігор Шурма.

За його словами, всі виклики по місту Харкову і Харківській області сьогодні обслуговують 244 автомобілі екстреної медичної допомоги. Понад 200 автомобілів знаходяться на межі вичерпання свого ресурсу, і в найближчі 2 роки необхідно на 100% замінити автопарк.

Віце-губернатор нагадав, що наприкінці минулого року Харківщина закупила 9 машин класу «С», які відповідають усім європейським стандартам надання медичної допомоги під час пересування автомобіля. Це 4 автомобілі «Mercedes», 4 автомобілі «Peugeot» і 1 автомобіль «Renault» загальною вартістю 6 млн грн.

«Фінансування з держбюджету екстреної медичної допомоги на 2013 рік передбачено у межах 166 млн грн. За нашими розрахунками, ми цього року будемо очікувати додатково 61 млн грн., з яких 23 млн грн буде видано людям як надбавку за роботу у бригадах екстреної медичної допомоги. На придбання автомобілів класу «В» і «С», а також тих, що будуть їздити по районах, за нашими підрахунками потрібно близько 65 млн грн. Ми розраховуємо на субвенцію з державного бюджету», – сказав І.Шурма.

Фото прес-служби ХОДА