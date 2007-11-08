Суд відмовив двом акціонерам ”Турбоатома”

Харків. 8 листопада. УНІАН. Господарський суд Харківської області 2 листопада на своєму засіданні розглянув позовні заяви акціонерів ВАТ "Турбоатом" (Харків) Наталії та Романа КУЗНЕЦОВИХ до заводу про визнання недійсними рішень загальних зборів акціонерів "Турбоатома" від 28 серпня 2007 р.

Про це 8 листопада повідомила прес-служба "Турбоатома".

На порядку денному цих зборів, зокрема, були розглянуті питання про затвердження порядку розподілу прибутку підприємства за 2006 р., нових редакцій регламенту загальних зборів акціонерів, статуту ВАТ "Турбоатом". Суд ухвалив рішення відмовити позивачам у задоволенні їхніх вимог, оскільки визнав їх неправомірними та безпідставними.