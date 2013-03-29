Сьогодні в Києві аналізуватимуть діяльність «Укроборонпрому»

Харків. 29 березня. УНІАН. Сьогодні під головуванням Президента України Віктора Януковича відбудеться засідання Ради національної безпеки і оборони України.

Як повідомили УНІАН у прес-службі РНБО, учасники засідання розглянуть такі питання:

- про фінансово-економічний стан та невідкладні заходи щодо стабілізації діяльності і розвитку підприємств державного концерну «Укроборонпрому»;

- про організацію взаємодії Збройних сил України та Державної служби України з надзвичайних ситуацій при протидії загрозам і ліквідації надзвичайних ситуацій;

- про стан виконання рішення Ради національної безпеки і оборони від 25 травня 2012 року «Про забезпечення населення якісними та доступними лікарськими засобами», введеного в дію указом Президента України від 30 серпня 2012 року № 526.

Під час розгляду зазначених питань планується ухвалити рішення: про вдосконалення системи державного управління оборонно-промисловим комплексом та заходи щодо забезпечення національних інтересів України під час здійснення військово-технічного співробітництва з іноземними країнами; про завершення реформування системи реагування на надзвичайні ситуації та подолання їхніх наслідків; про подальше вдосконалення системи забезпечення громадян України якісними і доступними ліками.

Довідка УНІАН. Постановою Кабінету міністрів України від 29 грудня 2010 року до державного концерну «Укроборонпром» увійшли 134 підприємства та організації ОПК.

Серед них такі провідні у своїх галузях підприємства, як ДП «Завод ім. Малишева» (Харків), Харківське конструкторське ім. Морозова, Харківське КБ з двигунобудування, харківський завод ім. Шевченка, Харківський авіазавод.

На знімках: продукція заводу ім. Малишева: (вгорі) новітній танк «Оплот», бронетранспортер БТР-4; (внизу) літак виробництва Харківського авіазаводу.

Фото Андрія КРАВЧЕНКА