Перспектива створення нової партії

Харків. 15 листопада. УНІАН. Про перспективи створення єдиної національно-демократичної партії в Україні на базі партій, що входять до нинішнього блоку політичних сил «Наша Україна – Народна самооборона», йтиметься сьогодні на прес-конференції у прес-центрі «Майдан Свободи», яку проведе голова Харківської обласної організації Української народної партії Василь ТРЕТЕЦЬКИЙ.

Початок прес-конференції о 15.00.