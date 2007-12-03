У Чугуєві розбився міліціонер (оновлена)

Харків. 12 грудня. УНІАН. У Чугуєві при падінні з 9-поверхового будинку розбився на смерть прапорщик міліції.

Як повідомив кореспонденту УНІАН Чугуївський міжрайонний прокурор Олександр БОНДАРЕНКО, це сталося у четвер, 29 листопада, в середині дня, поза службою прапорщика – помічника чергового міліцейської частини.

За його словами, тіло прапорщика було знайдене у четвер близько 15-16 години, і про випадок повідомили в міліцію місцеві жителі.

В.БОНДАРЕНКО зазначив, що падіння, обставини якого з’ясовуються, сталося з 9-го поверху будинку. Характерних слідів насильства чи боротьби не виявлено, на тілі міліціонера є лише сліди наслідків падіння, сказав прокурор. Він додав при цьому, що в крові загиблого слідів алкоголю експертиза не виявила.

Ймовірно, зазначив прокурор, це нещасний випадок. Він зазначив, що зараз вирішується питання, порушувати чи ні кримінальну справу за цим фактом.