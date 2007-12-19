Фельдман став четвертим у Рейтингу меценатів і благодійників

Харків. 19 грудня. УНІАН. Напередодні Дня Святого Миколая журнал «Новинар» представив Рейтинг меценатів і благодійників 2007 року.

Як повідомили УНІАН у редакції журналу, такий рейтинг видання складатиме щороку.

Згідно з публікацією («Новинар» №18 від 17.12.2007 р.) очолив рейтинг Віктор ПІНЧУК, який у 2007 р. на культуру та охорону здоров`я витратив 103,5 млн. грн. На другому місці - Рінат АХМЕТОВ (78,8 млн. грн.), на третьому – Сергій ТАРУТА (30 млн. грн.), на четвертому – Олександр ФЕЛЬДМАН (11 млн. грн.). Замикає п`ятірку лідерів Олена ФРАНЧУК та її Фонд «АнтиСНІД» (7,9 млн. грн.).