Очікується мокрий сніг, слабка ожеледь

Харків. 21 грудня. УНІАН. Сьогодні на Сході можливий мокрий сніг. слабка ожеледь, на дорогах ожеледиця.

У західній частині України істотні опади не очікуються, вночі та вранці місцями туман; на решті території невеликі опади, переважно у вигляді мокрого снігу.

Як повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі, по всій території України очікується слабка ожеледь, на дорогах ожеледиця. Вітер північно-західний, 7-12 м/с, місцями, окрім західних областей, пориви 15-20 м/с. Температура протягом доби від 2° морозу до 3° тепла, на Південному узбережжі Криму 1-6° тепла, вночі в прикарпатських областях та на Закарпатті 1-6° морозу; у Карпатах вночі 6-11° морозу, вдень 0-5° морозу.

22-23 грудня - хмарно з проясненнями. 22 грудня на Лівобережжі, 23 грудня у східній частині невеликі опади, переважно у вигляді мокрого снігу, слабка ожеледь; на решті території без істотних опадів, місцями туман. На дорогах ожеледиця. Вітер північно-західний, західний, 5-10 м/с.

Температура вночі 0-5° морозу, 22 грудня у західних областях, 23 грудня на Правобережжі 3-8° морозу, в Карпатах та на Прикарпатті місцями 10-15° морозу; вдень від 3° морозу до 2° тепла, на крайньому півдні та Прикарпатті місцями 5-8° тепла.

24-25 грудня - без істотних опадів. Температура вночі 3-8° морозу, у Карпатах 9-15° морозу; вдень 0-5° морозу, на Закарпатті та у південних областях від 1° морозу до 3° тепла; в Криму вночі від 2° тепла до 4° морозу, вдень 1-6° тепла.

У Києві та області у п’ятницю місцями очікуються невеликі опади, переважно у вигляді мокрого снігу, слабка ожеледь. На дорогах ожеледиця. Вітер північно-західний, 7-12 м/с, місцями по області, вночі та вранці і в Києві пориви 15-20 м/с. Температура у Києві вночі близько 0°, вдень 1-3° тепла; по області протягом доби від 2° морозу до 3° тепла.

22-23 грудня - хмарно з проясненнями. Без істотних опадів; 22 грудня місцями туман. На дорогах ожеледиця. Вітер північно-західний, західний, 5-10 м/с. Температура вночі 22 грудня 0-5° морозу, 23 грудня 3-8° морозу; вдень від 3° морозу до 2° тепла.

24-25 грудня - без істотних опадів. Температура вночі 3-8° морозу, вдень 0-5° морозу.