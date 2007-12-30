Харків. 30 грудня. УНІАН. В останні дні року у Харкові подорожчав хліб.

Як передає кореспондент УНІАН, ціни на деякі хлібобулочні вироби підвищилися на 20-30 копійок.

У місцевих виданнях повідомляється, що в окремих кіосках вартість круглого чорного хліба зросла з 2.90 до 3.50 грн.

Коментуючи напередодні ситуацію, голова Харківської облдержадміністрації Арсен АВАКОВ зазначив, що подорожчання могло спровокувати зростання цін на борошно з держрезерву.

«Якщо борошно з державного резерву піднялася в ціні, то встановлення нової ціни хліба на ринку – це лише питання часу. На жаль, той об`єм муки, який надходив з держрезерву в останній місяць, дозволяв тримати частку соціальних сортів на ринку відсотків 80», - сказав А.АВАКОВ.

Губернатор зазначив при цьому, що у влади немає важелів впливу на ціну несоціальних сортів хліба. Вона може контролювати ціну лише кількох сортів, які є соціальними: це «Український», «Череневий» і «Орельський». Ціна цих сортів, пообіцяв А.АВАКОВ, не зміниться.