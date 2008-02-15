В Рогані вчинено збройний напад на АЗС

Харків.15 лютого. УНІАН. Сьогодні вночі двоє невідомих осіб скоїли розбійний напад на автозаправну станцію, розташовану в селищі Рогань неподалік Харкова.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у Центрі громадських зв’язків Головного управління МВС України в Харківській області, нападники були в масках та камуфляжному одязі, озброєні мисливською рушницею та пістолетом.

Невідомі зловмисники під загрозою застосування зброї заволоділи грошима в сумі близько 7 тис. грн. Після скоєння розбійного нападу вони зникли з місця пригоди. Ніхто з працівників АЗС не постраждав.

Після отримання повідомлення на місце пригоди негайно прибули керівники обласної міліції, оперативних служб міліції, працівники слідчо-оперативної групи територіального підрозділу міліції, кінологічна та експертна служби.

Працівниками органів внутрішніх справ проводяться оперативно-розшукові заходи, спрямовані на встановлення осіб, які скоїли тяжкий злочин, їх місце знаходження та затримання.

За цим фактом обласна міліція порушила кримінальну справу, повідомили ЦГЗ.