В Рогані вчинено збройний напад на АЗС

20:31, 15 лютого 2008
Харьків
0 0

Викрадено 7 тис. грн.

Харків.15 лютого. УНІАН. Сьогодні вночі двоє невідомих осіб скоїли розбійний напад на автозаправну станцію, розташовану в селищі Рогань неподалік Харкова.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у Центрі громадських зв’язків Головного управління МВС України в Харківській області, нападники були в масках та камуфляжному одязі, озброєні мисливською рушницею та пістолетом.

Невідомі зловмисники під загрозою застосування зброї заволоділи грошима в сумі близько 7 тис. грн. Після скоєння розбійного нападу вони зникли з місця пригоди. Ніхто з працівників АЗС не постраждав.

Після отримання повідомлення на місце пригоди негайно прибули керівники обласної міліції, оперативних служб міліції, працівники слідчо-оперативної групи територіального підрозділу міліції, кінологічна та експертна служби.

Працівниками органів внутрішніх справ проводяться оперативно-розшукові заходи, спрямовані на встановлення осіб, які скоїли тяжкий злочин, їх місце знаходження та затримання.

За  цим фактом обласна міліція порушила кримінальну справу, повідомили ЦГЗ.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter