8 Березня в Україні святкуватимуть три дні
20:14, 25 лютого 2008Харьків
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Згідно з нормами Кодексу законів про працю
Харків. 25 лютого. УНІАН. В Україні 8-10 березня будуть вихідними днями.
Про це УНІАН повідомили у Секретаріаті Кабінету міністрів України, посилаючись на норми Кодексу законів про працю України.
Зокрема, стаття 67 Кодексу передбачає перенесення святкового дня, який збігається з вихідним днем, на наступний після святкового або неробочого дня.
Стаття 73 цього ж закону встановлює, що 8 березня - Міжнародний жіночий день – є святковим та неробочим днем.
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