У Києві водійка Mazda здійснила наїзд на пішохода та поїхала з місця ДТП. Її затримали.
Про це повідомляють у Патрульній поліції Києва.
Автопригода сталася у Голосіївському районі. Водійка, наближаючись до регульованого пішохідного переходу, наїхала на жінку. Після цього вона поїхала з місця ДТП.
Постраждала звернулась до поліції. Патрульні негайно розпочали пошук авто. Знайти утікачку допомогли колеги, які слідкують за безпекою міста через камери відеоспостереження.
Вона розповіла, що перебувала у стані стресу і не знала як діяти в такій ситуації, тому втекла. На неї склали протокол за ст. 124 (Порушення ПДР, що призвело до ДТП) та за ст. 122-4 (Залишення місця ДТП) КУпАП.
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