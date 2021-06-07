Жінка пояснила, що перебувала у стані стресу.

У Києві водійка Mazda здійснила наїзд на пішохода та поїхала з місця ДТП. Її затримали.

Про це повідомляють у Патрульній поліції Києва.

Автопригода сталася у Голосіївському районі. Водійка, наближаючись до регульованого пішохідного переходу, наїхала на жінку. Після цього вона поїхала з місця ДТП.

Постраждала звернулась до поліції. Патрульні негайно розпочали пошук авто. Знайти утікачку допомогли колеги, які слідкують за безпекою міста через камери відеоспостереження.

Вона розповіла, що перебувала у стані стресу і не знала як діяти в такій ситуації, тому втекла. На неї склали протокол за ст. 124 (Порушення ПДР, що призвело до ДТП) та за ст. 122-4 (Залишення місця ДТП) КУпАП.

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Автор: Людмила Жерновська