Миття плити - це завжди випробування для нервів. Погодьтеся, якщо вимити газову поверхню і духовку досить просто, то надати первісного вигляду ручкам на плиті вдається не всім.

Кожна господиня знає, що миття плити - це не такий вже простий момент, як може здатися, на перший погляд. По-перше, далеко не кожну поверхню можна мити миючими засобами, по-друге, абразивні засоби можуть зіпсувати покриття плити, ну і, нарешті, потрібно знати як знімати та чим чистити ручки плити, щоб нічого не зіпсувати.

Як зняти ручки газової плити

Зняти ручки з плити досить просто: потрібно встановити їх в положення "Викл.", відтягнути на себе і повільно витягнути з паза. Цю операцію потрібно проводити дуже акуратно, щоб не пошкодити поворотний механізм. В жодному разі не докладайте фізичних зусиль, інакше просто зламаєте механізм.

Зняти ручки з газової плити Гефест і Gorenje теж досить просто, попри те, що в цих моделях плит дещо інша конструкція ручок. Перекрийте газ. Всі ручки поверніть до упору в положення "Викл.". Обережно підніміть ножем ручку знизу і злегка потягніть ніж на себе. Врахуйте, що ручки на плитах Гефест і Gorenje потрібно знімати разом з колом, на якому намальовані позначки.

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Як зняти ручки з електричної плити

Вимкніть плиту. Переведіть ручки в положення "Викл". Залежно від моделі плити ручки можна зняти або за допомогою ножа, підсунувши його під ручку, або просто потягнувши ручку на себе. У будь-якому випадку ручка має знятися легко. Якщо ви намагаєтеся докладати зусиль, а ручки не знімаються - викличте майстра або спробуйте відмити ручки не знімаючи їх з плити.

Як очистити ручки газової плити

Найпростіший спосіб - нанести на поверхню ручок універсальний аерозоль для зняття жиру з плит WD 40. Залиште засіб на плиті на 5 хвилин, після чого протріть ручки вологою губною. Якщо забруднення дуже сильне, протріть ручки щіткою. Плюс цього методу в тому, що засіб утворює захисну плівку на поверхні плити, а це значить, що наступного разу прибирання пройде набагато легше.

Якщо ж магазинних засобів під рукою немає і ви не знаєте, як швидко очистити ручки газової плити, можна скористатися підручними засобами.

Очистити ручки плити за 2 хвилини можна за допомогою оцту. У металеву каструлю налийте літр води та склянку 9% оцту. Зніміть з плити ручки та помістіть в розчин. Ставимо каструлю на плиту і доводимо до кипіння. Через 5 хвилин вимикаємо плиту і залишаємо ручки в оцтовому розчині до охолодження.

Також відмити жир з ручок газової плити можна за допомогою лимонної кислоти. Зніміть ручки, покладіть їх у миску або каструлю і щедро посипте лимонною кислотою. Додайте кілька ложок води, щоб лимонна кислота дала реакцію. Через 30 хвилин протріть ручки чистою губкою.

Якщо ж під рукою немає оцту і ви не знаєте, як очистити ручки плити народними засобами, скористайтеся звичайним господарським милом. Натріть господарське мило на тертці та залийте окропом. Зніміть з плити ручки, опустіть в мильний розчин і залиште до повного охолодження води.

Також можна використати нашатирний спирт. Нанесіть його на губку і протріть забруднені місця на ручках. Однак врахуйте, що в разі сильного забруднення нашатирний спирт вам не допоможе. Такий метод дієвий тільки в тому випадку, якщо ви регулярно боретеся з жиром на вашій плиті.

Як почистити газову плиту, якщо вона погано горить

Якщо газова плита погано горить, вам необхідно почистити конфорки. Зніміть конфорки, опустіть в мильний розчин і залиште на 10-15 хвилин. Наліт жиру можна прибрати за допомогою сірника або дерев'яної палички. Не знімайте жирний наліт за допомогою ножа або металевої губки, оскільки пошкодите покриття конфорок.

Як очистити решітку на газовій плиті

Решітки газової плити можна відмити за допомогою соди. Покладіть решітку на деко і рясно посипте содою. Залиште на 20-30 хвилин після чого промийте під проточною водою.

Також можна використати лимонний сік, оцет або лимонну кислоту. Відмінно впораються з жиром спеціальні засоби для миття плит і мікрохвильовок.

В жодному разі не намагайтеся прибрати шар жиру з решітки за допомогою ножа. Ви можете подряпати решітку і пошкодити її покриття. Також категорично не допускається використання наждачного паперу та агресивних засобів, що містять хлор.