Чоловік з таким ім’ям зазвичай енергійний, допитливий та потайний.

Роман – звучне і красиве чоловіче ім'я, яке нині є доволі популярним.

Роман: значення й походження імені

Читайте такожНазвано знаки Зодіаку, які просто Боги в сексіІснує два основних трактування імені Роман. Так, у перекладі з давньогрецької мови це ім’я означає "сильний", "міцний".

У латинській мові воно має інше тлумачення й дослівно перекладається як "римлянин", "римський", "з Риму". Первинно назву міста Рим було дано від імен братів Ромула і Рема. Ім'я Роман є похідним, варіантом вимови імені Ромул.

Скорочені та зменшувально-пестливі форми імені: Рома, Ромка, Ромочка, Ромушка, Ромчик.

Роман у дитинстві

Роман – веселий і рухливий малюк, який не терпить одноманітності. Він намагається бути слухняним, але, будучи непосидючим, це дається йому складно.

Такому хлопчику ніколи не буває нудно, він завжди чимось зайнятий, ніколи не сидить на місці. При цьому Роман практично не бешкетує – таке буває у рідкісних випадках.

Від природи ця дитина є дуже допитливою та енергійною. У своїй жадобі знань він доволі наполегливий, а його прагнення отримати відповіді на запитання, які його цікавлять, змусить понервувати будь-якого дорослого.

У Романа чудова пам'ять, він справляє враження здібного і допитливого хлопчика. Найімовірніше, проблем з навчанням у нього не буде, якщо батьки не намагатимуться зробити з нього старанного учня.

Роман: характер та доля

Дорослому чоловікові на ім'я Роман характерні такі особисті якості, як працьовитість, допитливість, бажання розвиватися, вміння розташовувати людей. У компаніях він бажаний гість, жартівник, який змушує всіх навколо рухатися.

Читайте такожАстрологи назвали знаки Зодіаку, яким не можна довірятиЦе енергійний чоловік, який все самостійне життя приділяє досягненню поставлених життєвих цілей. Роман відповідальний працівник і хороший керівник.

У цього чоловіка чудова інтуїція, високорозвинений інтелект. Щоправда, відразу цього не розгледіти, адже Рома дуже потайний.

Чоловік з таким ім’ям вольовий, самостійний, не піддається чужому впливу, навіть дещо самовпевнений. Він дуже цінує свободу. Не любить змін, хоча іноді готовий робити абсолютно неймовірні речі.

Роман у коханні та шлюбі

Чоловік на ім'я Рома легко закохується. При цьому він довго не може знайти свою єдину.

Зупинити свій вибір він може на жінці, яка зуміла до останньої краплі віддати йому всю себе, а також присвятити йому кожну хвилину свого життя. Пригледівши собі наречену, Роман довго до неї залицяється.

Знайшовши кохану, Роман намагається берегти її як зіницю ока. Адже саме вона допоможе йому бути вірним до кінця своїх ідей і допоможе втілювати їх у життя.

Сумісність Романа з жіночими іменами

Читайте такожЗначення імені Артем: характер, доля, сумісність з іншими іменамиНайкраща сумісність у чоловіка на ім’я Роман з такими жіночими іменами, як Антоніна, Анастасія, Ада, Варвара, Олена, Ліна, Марія, Маріанна і Фріда.

З Лідією, Тамілою, Ельвірою, Альбіною, Ірмою, Діаною, Лолітою, Надією та Тетяною у нього може вийти побудувати міцний і по-справжньому щасливий шлюб.

Натомість з жінками на ім’я Анжела, Антоніна, Вероніка, Вікторія, Катерина, Ірина, Кіра, Клавдія, Ліна, Регіна, Таїсія, Уляна, Елеонора, Ельза, Яна, за твердженням астрологів, немає ніякої сумісності.

Іменини Романа

Роман святкує день ангела 18 січня, 11 лютого, 16 лютого, 2 березня, 29 березня, 15 травня, 5 червня, 13 червня, 1 серпня, 6 серпня, 11 серпня, 15 серпня, 23 серпня, 24 вересня, 8 жовтня, 14 жовтня, 13 листопада, 1 грудня, 10 грудня.

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Автор: УНІАН