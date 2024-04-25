Ролі в продовженні культового зомбі-хорору "нульових" отримали Джоді Комер, Аарон Тейлор-Джонсон і Рейф Файнс.

Майбутня зомбі-трилогія "28 років потому" (28 Years Later) від режисера Денні Бойла і сценариста Алекса Гарленда для кінокомпанії Sony поступово починає набувати форми.

Як повідомляє Deadline, головні ролі в першій частині трилогії, яку зніме сам Бойл за сценарієм Гарленда, отримали Джоді Комер ("Персонаж", "Байкери", "Остання дуель", серіал "Вбиваючи Єву"), Аарон Тейлор-Джонсон ("Пипець", "Швидкісний поїзд", "Тенет", "Каскадер") і Рейф Файнс ("Список Шиндлера", "Англійський пацієнт", "King's Man: Початок","Меню"). Таким чином, вочевидь, Sony хоче зробити нові фільми масштабнішими, ніж оригінальні, в яких головні ролі отримували менш відомі на той момент актори.

Будь-які деталі майбутньої трилогії наразі тримають у таємниці, проте повідомляють, що вона стане прямим продовженням фільму "28 тижнів потому" 2007 року, який, своєю чергою, був сиквелом фільму "28 днів потому" 2002 року.

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При цьому трохи раніше видання повідомляло, що зняти другу частину трилогії "28 років потому" хочуть доручити Нії ДаКості – режисерці фільмів "Кендімен" і "Марвели". Перший і другий фільми трилогії планують знімати поспіль.

Зазначимо, постапокаліптичний фільм жахів "28 днів потому" від режисера Денні Бойла за сценарієм Алекса Гарленда вийшов 2002 року. У центрі сюжету був молодий хлопець Джим (його зіграв маловідомий на той момент Кілліан Мерфі), який прийшов до тями в лікарні та виявив, що поки він був непритомним, 28 днів тому Лондон охопила епідемія зомбі й місто спорожніло.

Через п'ять років вийшов постапокаліптичний фільм жахів "28 тижнів потому", який є самостійним сиквелом попереднього фільму. З нього стає зрозуміло, що епідемія вийшла за межі не тільки Лондона, а й Британії. Ні Бойл, ні Гарленд не працювали над цим фільмом, натомість його зняв іспанський режисер Хуан Карлос Фреснадільо. Одну з головних ролей у фільмі виконав майбутня зірка Marvel Джеремі Реннер.

Ідею продовження серії Бойл виношував протягом багатьох років, проте тільки зараз вона почала набувати якоїсь конкретики. Останньою роботою режисера, який свого часу зняв такі хіти, як "На голці", "Пляж", "Мільйонер із нетрів" і "Стів Джобс", наразі є музичний мінісеріал "Пістол" 2022 року. Також у 2012 році він виступив режисером церемонії Олімпіади в Лондоні.

Тим часом Гарленд, який працював з Бойлом як сценарист над фільмами "Пляж", "28 днів потому" і "Пекло", наразі сам активно займається режисурою. Зокрема, за останні 10 років він зняв фільми "З машини", "Анігіляція", "Чоловічий рід" і "Повстання Штатів" – останній вийшов цієї весни.

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