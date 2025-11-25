Кожен сезон розповідатиме окрему історію.

Ubisoft тепер уже офіційно оголосила, що за Far Cry знімають серіал. Проєктом займеться Ноа Хоулі, творець серіалів "Фарго" і "Легіон".

Поки що деталей небагато, але відомо, що шоу буде у форматі антології, де кожен сезон отримає власний сетинґ, новий каст і окрему історію.

Гоулі над серіалом працює не один, до нього приєднався Роб Макелхенні, відомий за "У Філадельфії завжди сонячно", і водночас він не тільки продюсує проєкт, а й зіграє одну з ролей.

Відео дня

Виробництвом займається FX, випускати шоу будуть на Hulu для США і на Disney+ для інших регіонів.

Хоулі каже, що формат антології йому близький і зрозумілий, у "Фарго" він давно відточив підхід, де кожна історія живе самостійно. До того ж, ігри Far Cry працюють за тим самим принципом, там кожна частина розповідає свою історію в окремому сеттингу.

Раніше ми розповідали, що інсайдер розкрив перші подробиці сюжету Far Cry 7. Події гри відбуватимуться в Новій Англії.

Крім того, нещодавно Ubisoft представила експериментальну гру, в якій ШІ стане головним напарником гравця. Зараз у демку Teammates можуть пограти кілька сотень людей.

Вас також можуть зацікавити новини: