Сиквел вийде на екрани в наступному році.

Американский телеканал HBO опублікував трейлер до другого сезону серіалу The Last of Us. Ролик розмістили на платформі Х.

Новий сезон, прем'єра якого запланована на 2025 рік, складатиметься із семи епізодів і базуватиметься на подіях другої частини гри. Таким чином, сюжет сиквелу стартує через кілька років після подій у фіналі першого сезону.

У показаному трейлері можна побачити ключових персонажів – Джоела, Еллі, Діну та Еббі. Також нам показали місто Джексон.

Раніше шоуранер Крейг Мезін підтвердив, що серіал матиме і третій сезон попри те, що гра триквелу наразі не має. Нам обіцяють ще масштабніший сюжет, ніж у першому сезоні. За чутками, історію можуть навіть не вмістити в один сезон, тож цілком ймовірна поява і повноцінного четвертого сезону. Продюсерами та сценаристами залишаються Мезін та Ніл Дракманн.

Скандали довкола серіалу The Last of Us

Як писав УНІАН, фінал першого сезону The Last of Us шокував глядачів, які були не знайомі з оригінальною грою. У кінцівці Джоел здійснив один дуже неоднозначний вчинок, який свого часу вразив геймерів. Виконавиця ролі Еллі Белла Рамзі висловила своє ставлення до вчинку Джоела.

Також ми розповідали, що торік через страйк сценаристів у Голлівуді було припинено виробництво багатьох фільмів і серіалів. Не минула ця доля і другий сезон The Last of Us.

