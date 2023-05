Раніше проводився кастинг на нові ролі.

У Голлівуді триває страйк сценаристів, через який було припинено виробництво багатьох фільмів і серіалів. Не минула ця доля і другий сезон The Last of Us.

Такою інформацією поділилося видання Variety з посиланням на власні джерела. За даними порталу, до поточного тижня проводився кастинг акторів для продовження шоу. Виконавців просили зачитувати репліки, взяті з гри The Last оf Us Part II.

Призупинення виробництва пов'язано з участю у страйку Крейга Мазіна — шоуранера першого сезону серіалу. Відповідно до правил протесту Гільдії сценаристів США, він не бере участі в написанні сюжету продовження і не продюсує картину. Співкерівник Naughty Dog, режисер двох частин The Last оf Us Ніл Дракманн теж поки не працює над шоу ні на одній з посад. Його відсутність також може бути пов'язана зі страйком, хоча журналісти цю деталь не уточнили.

Нагадаємо, Мазін і Дракманн на початку травня заявили, що зйомки другого сезону екранізації The Last оf Us почнуться протягом декількох місяців. Але через страйк терміни, найімовірніше, зміняться.

Що відомо про другий сезон The Last оf Us

Продовження шоу анонсували ще до завершення першого сезону. Воно буде присвячене подіям The Last оf Us Part II.

Зйомки пройдуть в Канаді: на території Британської Колумбії і Ванкувера. Про це оголосили на годинній панелі, присвяченій шоу, в рамках NAB в Лас-Вегасі.

Педро Паскаль і Белла Рамзі повернуться до ролей Джоела та Еллі в новому сезоні. Про інших акторів поки нічого невідомо.

У лютому Паскаль повідомив про можливий старт зйомок до кінця 2023 року.

