Белла Рамзі зробила б так само, як Джоел.

Фінал серіалу The Last of Us повністю відповідає грі. У кінцівці Джоел здійснив один дуже неоднозначний вчинок, який свого часу вразив геймерів. А після виходу шоу від HBO і Sony шоковані були й глядачі. Нещодавно фінал прокоментувала виконавиця ролі Еллі Белла Рамзі. Вона висловила своє справжнє ставлення до вчинку Джоела. Однак слід враховувати, що далі в матеріалі йдуть спойлери.

Актриса дала інтерв'ю виданню L’Officiel. У ньому вона розповіла про те, як би вчинила на місці протагоніста: "Це залежить від того, ким була людина, і від того, наскільки зіпсоване людство, але я можу зрозуміти, чому Джоел вчинив так, як вчинив. Я, як Белла, не злюся через це і не зла на нього, але Еллі злиться, очевидно, тому що [бути ліками] було її метою. Це те, чим вона була. Вона відчувала, що вона дійсно має значення, і, за іронією долі, Джоел забрав у неї цю мету, тому що вона так багато значила для нього".

Далі Рамзі уявила, як розгорталися б події, якщо поміняти героїв місцями: "Я думаю, вона [Еллі] б врятувала Джоела, що було б ще дурніше, тому що Джоел вже досить старий".

Актриса також висловилася на тему другого сезону. Рамзі хотіла б побачити більше битв, але це лише її особисте бажання. Якщо судити з геймплею The Last оf Us Part II, боїв в продовженні буде предостатньо.

Серіал The Last оf Us — сюжет і актори

Екранізація гри показує світ, де стався спалах епідемії мутованого гриба-паразита, який перетворює людей на зомбі. У центрі сюжету досвідчений цинічний контрабандист Джоел, який втратив дочку на зорі пандемії. Тепер йому належить перевезти через всю країну зухвалу дівчинку Еллі з імунітетом до хвороби.

Ролі Джоела і його супутниці виконали Педро Паскаль і Белла Рамзі відповідно. Ці актори вже знімалися разом в іншому успішному шоу від HBO — "Грі престолів".

Шоуранером екранізації виступив Крейг Мазін, який створив серіал "Чорнобиль". У виробництві також бере участь автор оригінальної гри — голова студії Naughty Dog Ніл Дракманн.

Зйомки шоу пройшли в Канаді. HBO витратила на виробництво першого сезону картини $200 мільйонів.

Перша серія шоу вийшла 15 січня на HBO Max.

