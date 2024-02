Президент Naughty Dog Ніл Дракманн вже має концепт, який об'єднає всі три частини в одну історію.

Президент Naughty Dog Ніл Дракманн зробив анонс, який порадує шанувальників всесвіту гри The Last of Us та знятого по ній серіалу. У документальному фільмі про створення продовження культового хорору Дракман розповів про можливе продовження.

За його словами, Naughty Dog раніше написали коротку історію про події після другої частини з Томмі в головній ролі. Однак тоді у студії були важливіші завдання і проект відклали. Крім того, це не було повноцінним матеріалом для створення продукту.

Навіть зараз президент студії не знає, чи буде це третя частина гри, чи серіал, але відомо точно, що новий продукт об'єднає все в одну історію.

"У мене немає сюжету, але я маю концепцію, яка, на мій погляд, така ж чудова, як перша і друга частини. Вона сама по собі, але пов'язує всі три частини. Тому в мене таке почуття, що в цій історії може бути ще один розділ", - заявив Дракманн.

Він пояснив, що при створенні попередніх двох ігор все також починалось з концепцій. Так, перша частина базувалась на безумовній любові батька до дитини, а друга - на справедливості за будь-яку ціну для коханої людини.

З документалки стало відомо, що студія під час роботи над The Last of Us Part II планувала переробити майже всю гру і навіть зробити її чимось схожим на Bloodborne.

"У Bloodborne дуже відкритий простір, який розширюється в міру дослідження. Мені подобається це почуття підкорення нового світу. Простір фактично стає ще одним персонажем гри. І тому цей аспект ми теж розглядали", - додала геймдизайнер Емілія Шац.

The Last of Us Part II розробляли максимально несхожою на першу частину, однак пізніше все це відкотили. Виявилось, що відкритий світ не "спрацював" для історії, яку студія хотіла розповісти.

Як повідомляв УНІАН, ще минулого року з'явилися чутки про активну розробку The Last Of Us Part 3. Нібито тоді вже мав початися запис звуку та захоплення рухів для гри. Інсайдери припускали, що Еллі знову буде відведена значна роль.

Водночас у Naughty Dog спростували можливість створення The Last of Us Online. Там заявили, що мультиплеєрна частина франшизи ніколи не побачить світ. Проект з'їв би всі вільні ресурси, які студія хоче використовувати для створення одиночних ігор з сюжетом.

