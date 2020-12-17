18 грудня відбудеться фінал найромантичнішого шоу країни.

У п'ятницю, 18 грудня, відбудеться фінал найромантичнішого реаліті-шоу країни "Холостячка".

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Вже завтра головна героїня проекту, актриса Ксенія Мішина вибере того чоловіка, з яким будуватиме стосунки поза проектом. На її серце залишилося всього два претенденти з п'ятнадцяти - шоумен Олександр Еллерт і бізнесмен Олексій Тригубенко.

Фанати вже встигли охрестити Еллерта як найбільш харизматичного, веселого і гострого на язик чоловіка. При цьому більшу довіру їм вселяє Олексій. Глядачі вважають його надійним чоловіком, за яким можна бути як за кам'яною стіною.

Одним з головних людей в житті Ксенії є її син Платон. Хлопчик же в захваті від Еллерта після екстремального знайомства. Тоді Саша і Платон каталися на водних квадроциклах. Але і Олексій залишив гарне враження про себе. Він вручив хлопчикові дорогий подарунок - електросамокат.

Хто з чоловіків почує найзаповітніші слова від холостячки - дізнаємося вже завтра!

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Автор: Діана Могилєвич