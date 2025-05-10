Зйомки другого сезону Fallout офіційно завершені, Amazon повідомила про це через соцмережі серіалу.
Разом із новиною з'явився короткий ролик, де Волтон Гоггінс, який зіграв Гуля, ефектно позбувається гриму: буквально зриває його з обличчя, а шматок кидає в об'єктив.
Перший сезон шоу вийшов у квітні 2024 року і швидко став хітом не тільки серед глядачів, а й серед критиків. Серіал взяв нагороди за найкращу адаптацію відеоігри на The Game Awards і Golden Joystick Awards, а на "Еммі" він дійшов до фіналу в категорії "Найкращий драматичний серіал".
В акторському складі залишилися Елла Пернелл, Аарон Мотен, Кайл Маклахлен і, звісно, Гоггінс. Другий сезон перенесе глядачів у постапокаліптичний Лас-Вегас, який під управлінням мільярдера Містера Хауса став називатися Нью-Вегас.
Раніше Волтон Гоггінс заявляв, що другий сезон шоу "абсолютно на іншому рівні". Гоггінс був великим шанувальником першого сезону, але другий, на його думку, обіцяє стати по-справжньому особливим.