На честь цього Волтон Гоггінс розірвав свій грим гуля.

Зйомки другого сезону Fallout офіційно завершені, Amazon повідомила про це через соцмережі серіалу.

Разом із новиною з'явився короткий ролик, де Волтон Гоггінс, який зіграв Гуля, ефектно позбувається гриму: буквально зриває його з обличчя, а шматок кидає в об'єктив.

Перший сезон шоу вийшов у квітні 2024 року і швидко став хітом не тільки серед глядачів, а й серед критиків. Серіал взяв нагороди за найкращу адаптацію відеоігри на The Game Awards і Golden Joystick Awards, а на "Еммі" він дійшов до фіналу в категорії "Найкращий драматичний серіал".

В акторському складі залишилися Елла Пернелл, Аарон Мотен, Кайл Маклахлен і, звісно, Гоггінс. Другий сезон перенесе глядачів у постапокаліптичний Лас-Вегас, який під управлінням мільярдера Містера Хауса став називатися Нью-Вегас.

Раніше Волтон Гоггінс заявляв, що другий сезон шоу "абсолютно на іншому рівні". Гоггінс був великим шанувальником першого сезону, але другий, на його думку, обіцяє стати по-справжньому особливим.

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