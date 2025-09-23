Прем'єра серіалу запланована на 22 жовтня 2025 року.

Стрімінговий сервіс Prime Video показав трейлер горор-трилер серіалу "Лазар" (Lazarus), творцем якого виступив відомий американський письменник у жанрі детектива та трилера Гарлан Кобен. Широкій аудиторії він найбільш відомий як автор романів, на основі яких були зняті популярні серіали Netflix "Безпека", "Тримайся ближче", "Незнайомка", "Ліс" та інші.

Новий серіал розповідає про судового психолога Лаза, який розслідує нерозкриті справи про вбивства, повернувшись до рідного дому після смерті батька.

Головні ролі у шоу виконали Сем Клафлін ("Ангели Чарлі", "До зустрічі з тобою", "Енола Голмс", франшиза "Голодні ігри", серіал "Дейзі Джонс і The Six"), Білл Наї ("Реальна любов", "Пірати Карибського моря: На краю світу", "Рок-хвиля", "Гаррі Поттер і Смертельні Реліквії: частина 1", "Жити", франшиза "Інший світ") та Александра Роуч ("Залізна леді", серіали "Утопія", "Грішники", "Вбиваючи Єву").

Відео дня

Співавтором серіалу виступив англійський сценарист Денні Броклхерст, який також був шоуранером творцем більшості серіалів на основі романів Кобена для Netflix.

Прем'єра серіалу запланована на 22 жовтня 2025 року.

Перший сезон "Лазара" налічуватиме шість епізодів, які стануть доступні одночасно.

Вас також можуть зацікавити новини: