У Голлівуді поширена практика одночасної роботи над кількома шоу, частина з яких ніколи не вийде.

Серіал The Last of Us вже можна назвати успіхом, хоча вийшов тільки один епізод. Глядачі і критики поставили найвищі оцінки і розсипалися в похвалах, а шоу вже вибилося в лідери HBO Max за переглядами. На цьому тлі з'явилися чутки, що готуються кілька відгалужень у франшизі. Правда, не всім з цих серіалів дадуть "зелене світло".

Непідтвердженими відомостями поділився інсайдер і аналітик ігрової індустрії під псевдонімом LumberjackRy. Він повідомив у Twitter: "HBO працює з PlayStation Productions над 5 спін-оффами The Last оf Us. Вони хочуть запустити як мінімум два, не припиняючи при цьому роботу над основним серіалом".

Потім інсайдер пояснив, що для Голлівуду паралельно створювати кілька серіалів у франшизі — це стандартна практика. Рідко трапляється, що хоча б кілька з них отримують "зелене світло".

Відео дня

"Вони хочуть дати зелене світло як мінімум 2", що означає, що всі 5, а швидше за все 4, не дійдуть до серіалу. Розробка декількох серіалів одночасно відбувається в Голлівуді постійно, а ось замовлення на серіал, воно ж "зелене світло", — велика рідкість", — додав LumberjackRy.

Заява інсайдера звучить дивно на тлі слів одного з директорів Naughty Dog, керівника розробки двох частин The Last оf Us Ніла Дракманна. На початку січня він заявив, що єдиною адаптацією франшизи буде шоу від HBO, яке вже почало виходити.

Серіал The Last of Us — сюжет і актори

Екранізація гри показує світ, де стався спалах епідемії мутованого гриба-паразита, який перетворює людей на зомбі. У центрі сюжету досвідчений цинічний контрабандист Джоел, який втратив дочку на зорі пандемії. Тепер йому належить перевезти через всю країну зухвалу дівчинку Еллі з імунітетом до хвороби.

Ролі Джоела і його супутниці виконають Педро Паскаль і Белла Рамзі відповідно. Ці актори вже знімалися разом в іншому успішному шоу від HBO — "Грі престолів".

Шоуранером екранізації виступив Крейг Мейзін, який створив серіал "Чорнобиль". У виробництві також бере участь автор оригінальної гри — голова студії Naughty Dog Ніл Дракманн.

Зйомки шоу проходять в Канаді. HBO планує витратити на виробництво першого сезону картини $200 мільйонів.

Перша серія шоу вийде 15 січня на HBO Max.

