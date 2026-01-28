Вийшов тизер 2-го сезону спін-оффу нашумілого серіалу 'Паперовий будинок' (відео)

Стрімінговий сервіс Netflix показав офіційний тизер другого сезону іспанського серіалу "Берлін", який отримав назву Berlin and the Lady with an Ermine ("Берлін і Дама з горностаєм") і є спін-офом популярного серіалу "Паперовий будинок" (La Casa de Papel / Money Heist).
Повідомляється, що в новій главі серіалу, що розгортається у всесвіті "Паперового будинку", головний герой і майстер пограбувань Берлін (Андрес де Фонольоса) повертається ще більш зухвалим і харизматичним. Цього разу ареною подій стає Севілья.
"Готується черговий бездоганний хід - крадіжка твору Леонардо да Вінчі. Краса, ризик і вишукана злочинна елегантність переплітаються в історії, де команда знову збирається заради по-справжньому унікальної місії", - йдеться в анонсі.
"Берлін і Дама з горностаєм" - тизер
Проект створений Алексом Піною та Естер Мартінес Лобато, авторами "Паперового будинку". Головні ролі в серіалі виконали Педро Алонсо (Берлін), Мішель Хеннер, Трістан Ульоа, Бегонья Варгас, Хуліо Пенья Фернандес і Хоель Санчес
Прем'єра нових епізодів запланована на 15 травня 2026 року.
