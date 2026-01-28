Вийшов тизер 2-го сезону спін-оффу нашумілого серіалу 'Паперовий будинок' (відео)

Прем'єра нових епізодів запланована на 15 травня 2026 року.

Стрімінговий сервіс Netflix показав офіційний тизер другого сезону іспанського серіалу "Берлін", який отримав назву Berlin and the Lady with an Ermine ("Берлін і Дама з горностаєм") і є спін-офом популярного серіалу "Паперовий будинок" (La Casa de Papel / Money Heist).

Повідомляється, що в новій главі серіалу, що розгортається у всесвіті "Паперового будинку", головний герой і майстер пограбувань Берлін (Андрес де Фонольоса) повертається ще більш зухвалим і харизматичним. Цього разу ареною подій стає Севілья.

"Готується черговий бездоганний хід - крадіжка твору Леонардо да Вінчі. Краса, ризик і вишукана злочинна елегантність переплітаються в історії, де команда знову збирається заради по-справжньому унікальної місії", - йдеться в анонсі.

"Берлін і Дама з горностаєм" - тизер

Проект створений Алексом Піною та Естер Мартінес Лобато, авторами "Паперового будинку". Головні ролі в серіалі виконали Педро Алонсо (Берлін), Мішель Хеннер, Трістан Ульоа, Бегонья Варгас, Хуліо Пенья Фернандес і Хоель Санчес

