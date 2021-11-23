Феєричне музичне шоу вже стало доброю традицією. В рамках концерту українські суперзірки презентують нові пісні та співають вже відомі та улюблені усіма хіти.

Цього разу шоу було присвячене новорічним святам. Артисти не тільки співали, а й поділилися своїми святковими традиціями. Так, співачка NK презентувала трек під назвою "Обидно" і розповіла, що 10 років тому не любила зимову пору року і намагалася втекти з холоду до теплих країв. Зараз же Новий рік у дім артистки приходить на декілька днів раніше. Частіше за все NK у новорічну ніч працює, тому разом із своєю родиною святкує напередодні, а вже 1 січня співачка летить на відпочинок.

Учасниця шоу "Танці з зірками" та солістка гурту KAZKA Олександра Заріцька вийшла на сцену не сама, пару їй склав партнер по шоу Юрій Мєшков. Вони показали пристрасний танець під прем’єрний трек "Автовідповідач". У розмові з Катериною Осадчою гурт також розповів про свої традиції і зізнався, що з 7 по 19 січня вони частіше всього відпочивають, а у дитинстві в цей час полюбляли колядувати. Музиканти навіть продемонстрували, як звучить на сопілці широко відома на весь світ українська пісня "Щедрик".

А ось ПТП разом із гуртом MOZGI на "Вечорі прем'єр" презентував святковий новорічний трек під назвою "ZAVTRA" та прямо на сцені записав с Катериною Осадчою відео для тікток челленджу.

Не обійшлось і без зіркових днів народжень. Співачка Оля Полякова презентувала дуетний трек з DZIDZIO під назвою "Щасливі люди", і на сцені привітала артиста з Днем народження. DZIDZIO винесли великий жовтий торт із спеціальними не згасаючими свічками. Також Полякова зізналася, що подарувала DZIDZIO коштовний капелюх.

Читайте також"Немає порятунку": Дзідзьо після розлучення заспівав з Пономарьовим про пристрасне кохання (відео)У зірковому атріумі були присутні і багато відомих гостей, серед яких був і суддя шоу "Танці з зірками" Макс Чмерковський. У розмові з ведучою він поділився, що засмутився, коли Олександра Заріцька залишила паркет.

"Я справді засмутився, коли Олександра Заріцька залишала паркет. Сьогодні я прийшов сюди, щоб побачити учасників шоу у їхній стихії. Які вони були на паркеті, я бачив, а які вони професіонали у своїй справі - дуже цікаво подивитися. Особливо хочу побачити виступ MELOVIN, він мені обіцяв яскраве шоу", - сказав Макс Чмерковський.

У залі був присутній і телемандрівник Дмитро Комаров, який розповів як колись зустрічав новорічні свята поблизу пірамід Майя і побачив там лідера гурту Океан Ельзи Святослава Вакарчука.

Також у святковому концерті взяли участь: KADNAY та Lida Lee, MELOVIN, TVORCHI, БEZ ОБМЕЖЕНЬ, Олександр Пономарьов, Артем Пивоваров, DOROFEEVA, Сергій Бабкін, Ірина Федишин, Michelle Andrade, Анна Буткевич, Wellboy, ВВ.

Кому присвятила свій виступ Jerry Heil разом з гуртом КALUSH, та що саме пообіцяв Дмитро Комаров подарувати Каті Осадчій, дивіться 26 грудня на телеканалі 1+1.

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Автор: Діана Могилєвич