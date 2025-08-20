Прем'єра продовження запланована на 17 грудня.

Другий сезон серіалу Fallout від Amazon готується до прем'єри, і цього разу епізоди виходитимуть поступово, а не відразу, як це було з першим сезоном у квітні 2024 року.

Як повідомляє The Verge, перша серія другого сезону вийде 17 грудня, а наступні епізоди виходитимуть щотижня до 4 лютого.

Сюжет другого сезону почнеться відразу після фіналу першого. Однією з головних локацій стане культове місто Нью-Вегас, яке стане центром усіх сюжетних перипетій шоу.

"Фоллаут" став одним із найбільших хітів Prime Video, зібравши понад 100 мільйонів глядачів за перші кілька місяців після релізу. Серіал взяв нагороди за найкращу адаптацію відеогри на The Game Awards і Golden Joystick Awards, а на "Еммі" він дійшов до фіналу в категорії "Найкращий драматичний серіал". Успіх шоу вже забезпечив продовження на третій сезон.

Раніше ми розповідали, що Amazon показав на Gamescom 2025 трейлер 2 сезону серіалу "Фоллаут". Творці серіалу насипали фан-сервісу для фанатів New Vegas: у ролику можна помітити робота Віктора, знаменитого динозавра в містечку Новак і повністю відтворене казино Lucky 38.

Крім того, нещодавно головний актор "Фоллаута" розкрив, скільки всього сезонів отримає хітовий серіал. За словами виконавця ролі Максимуса, з розвитком персонажів поспішати не збираються.

