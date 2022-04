Співачка закликала світ діяти та допомагати українцям.

Популярна американська співачка Біллі Айліш присвятила українцям пісню Your Power. Зірка записала новий трек та виступила на благодійному онлайн-марафоні на підтримку України "Stand Up For Ukraine"

Співачка опублікувала відео зі своїм зверненням на YouTube.

Айліш приєдналася до благодійної кампанії. Вона звернулася до світових лідерів та закликала їх допомагати Україні.

"Ми виконаємо Your Power як заклик до дій. Мільйони українців покинули домівки, тому ми маємо негайно діяти й підтримати цих людей. Всі, хто дивляться це відео, поширюйте інформацію, щоб наші лідери знали й діяли. Ми підтримуємо Україну", - заявила Айліш.

У коментарях українці подякували співачці за підтримку. Користувачі пишуть, що вони вдячні Айліш та усім артистам, які приєдналися до благодійного марафону.

Нагадаємо, на онлайн-концерті музиканти з Red Hot Chili Peppers підтримали Україну і попросили допомоги у світових лідерів.

