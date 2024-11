В інтернеті знайшли авторів "найзагадковішої пісні": пошуки зайняли 17 років

Виявляється, що композиція, яку прозвали "Blind the Wind" насправді називається "Subways Of Your Mind".

В інтернеті вже давно ходить легенда про "Найзагадковішу пісню", яку заведено називати Blind the Wind, через перші слова в тексті. Сьогодні, через 17 років після початку пошуків, було розкрито інтернет-таємницю про походження композиції. Blind the Wind - це композиція в жанрі New Wave, яка вперше прозвучала в ефірі німецької радіостанції Norddeutscher Rundfun приблизно 1984 року. У цей момент один зі слухачів на ім'я Даріус записав пісню на касету, так і з'явилася єдина відома фізична копія композиції. Варто зазначити, що у Даріуса було хобі - записувати пісні невідомих музикантів, що звучать на радіостанціях. У 2004 році Даріус оцифрував усю свою колекцію андеграундних треків, і незабаром, завдяки допомозі своєї сестри Лідії, опублікував їх в інтернеті на власному сайті. Лідію зачепила невідома пісня в жанрі New Wave і 2007 року вона опублікувала запис пісні на форумі best-of-80s.de, присвяченому німецькому сінті-попу. Через непрофесійну якість запису було висунуто припущення, що це демо невдалого синглу, яке чомусь потрапило на радіо. Справжню популярність Blind the Wind здобула 2019 року, коли користувач Reddit Габріел да Сілва Вієйра почав пошуки авторів пісні. Під час розслідування інтернет-детективи навіть змогли вийти на діджея радіостанції Norddeutscher Rundfun, який і поставив Blind the Wind в ефір, однак той заявив, що не пам'ятає, як насправді називалася пісня. У листопаді 2024 року користувач Reddit під ніком marijn1412 зміг знайти інформацію про гурт FEX, опис творчості якого ідеально підходив під звучання Blind the Wind. Marijn1412 написав Міхаелю Хедріху, одному з учасників гурту, і той підтвердив, що це справді їхня пісня, і насправді вона називається "Subways Of Your Mind". Про славу композиції в інтернеті музикант не знав, і дуже здивувався, що стільки людей шукають її авторів. Після згоди всіх інших учасників гурту, Міхаель відправив Реддітору більш якісний запис пісні. Так і закінчилося одне з найвідоміших інтернет-розслідувань. Нагадаємо, що нещодавно легенди пост-панку та нью-вейву - The Cure записали перший альбом за 16 років. Загалом на платівці 8 пісень і всі вони створені беззмінним лідером колективу Робертом Смітом. Вас також можуть зацікавити новини: Уперше за 8 років: Океан Ельзи випустила новий альбом, що нагадує ранню творчість гурту

"Вражає до глибини душі": лідер гурту "Maneskin" презентував сольний кліп (відео)

Емінем довів до сліз новим кліпом на пісню "Temporary", який присвятив доньці (відео)

Допоможіть проєкту

Підтримайте нас