Над поправками в закони вже працюють.

Народних артистів України, які підтримують або замовчують російську агресію проти країни, позбавлять почесних звань.

Про це повідомив Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко у своєму Telegram-каналі.

Зараз міністерство працює над відповідними поправками в закони, відзначив він.

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"Хочу наголосити та попередити, що всі артисти, які досі "з гордістю" користуються званням народних артистів України коли їм це зручно, але давно вже такими не є через мовчання або підтримку російської агресії, скоро будуть цих звань позбавлені", - написав Ткаченко.

Як відомо, відома співачка Таїсія Повалій, яка має звання "Народний артист України", під час війни "колесить" з концертами по Росії.

А співачка Ані Лорак на початку російського повномасштабного вторгнення своїх соцмережах написала "Ні війні!", а потім замовкла на тривалий час.

Також повідомлялося, що народна артистка України Софія Ротару довго мовчала про війну, однак у серпні однозначно висловилася.

Звання народного артиста України має і путініст Микола Басков. Він публічно підтримує війну, яку Путін розв'язав в Україні. Українська телеведуча Маша Єфросиніна присвячувала йому емоційне звернення через його позицію.

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