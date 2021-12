Від удару артист знепритомнів, чим перелякав Надю Дорофєєву.

Чоловік популярної співачки Наді Дорофєєвої та артист Володимир Дантес отримав струс мозку. Інцидент стався на ранок після святкування дня народження українського кліпмейкера Тані Муіньо в Одесі.

Про це розповіла Дорофєєва у своєму Instagram.

Вранці, після "сатанинської" вечірки, Дантес вирішив сходити в туалет, але цей намір не увінчалася успіхом. Він послизнувся у ванній, впав й дуже сильно вдарився головою.

"О 8:30 мене будить сильний гуркіт, я схоплюю – Вови поруч немає. Забігаю в туалет й бачу його, він лежить без свідомості на кахлі. Я кинулася його приводити до тями, але він лише тихенько стогнав", – розповіла Дорофєєва.

Читайте такожЗірка на корпоративі: скільки коштують MOZGI, Вєрка Сердючка, Полякова та іншіВона намагалася привести чоловіка до тями - обливала водою, била по щоках й намагалася підняти, але "він просто завмер та перестав видавати звуки".

"Треба було терміново викликати швидку, а я впала в ступор. В голові було 911 і 937 99 92 - загалом, все що завгодно, крім 103. І як тільки я згадала, та почала дзвонити - Вова встав та просто пройшов повз мене й ліг у ліжко", - зазначила співачка.

У свою чергу Дантес розповів, що відкрив очі й побачив, як Надя плаче. При цьому він був весь мокрий, а на потилиці схопилася величезна шишка. Пізніше лікарі діагностували в артиста струс мозку середньої тяжкості.

Варто відзначити, що на "сатанинській" вечірці Дантес був у чорних лакованих штанях та червоних лакованих ботфортах на підборах.

Довідка УНІАН. Таня Муіньо - український кліпмейкер, дизайнер, стиліст, фотограф і режисер. Вона працювала над кліпами таких популярних виконавців, як Cardi B, Lil nas X, Katy Perry, ROSALÍA, MONATIK, "Время и Стекло", NK, Мішель Андраде, LAYAH, Скриптоніт, IOWA та інших.

Цього року вона отримала премію American Music Awards в номінації "Відео року" за роботу MONTERO (Call Me By Your Name) американського репера Lil Nas X. дана її робота викликала бурхливе обговорення через епатажність і неоднозначність.

Як раніше повідомляв УНІАН, українська співачка Надя Дорофєєва показала розпусну вечірку, яка проходила на честь концерту її чоловіка Володимира Дантеса. На "Тусі" було все: алкоголь, танці на колінах і навіть Облизування грудей.

