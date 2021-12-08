Чоловік популярної співачки Наді Дорофєєвої та артист Володимир Дантес отримав струс мозку. Інцидент стався на ранок після святкування дня народження українського кліпмейкера Тані Муіньо в Одесі.
Про це розповіла Дорофєєва у своєму Instagram.
Вранці, після "сатанинської" вечірки, Дантес вирішив сходити в туалет, але цей намір не увінчалася успіхом. Він послизнувся у ванній, впав й дуже сильно вдарився головою.
"О 8:30 мене будить сильний гуркіт, я схоплюю – Вови поруч немає. Забігаю в туалет й бачу його, він лежить без свідомості на кахлі. Я кинулася його приводити до тями, але він лише тихенько стогнав", – розповіла Дорофєєва.
Читайте такожЗірка на корпоративі: скільки коштують MOZGI, Вєрка Сердючка, Полякова та іншіВона намагалася привести чоловіка до тями - обливала водою, била по щоках й намагалася підняти, але "він просто завмер та перестав видавати звуки".
"Треба було терміново викликати швидку, а я впала в ступор. В голові було 911 і 937 99 92 - загалом, все що завгодно, крім 103. І як тільки я згадала, та почала дзвонити - Вова встав та просто пройшов повз мене й ліг у ліжко", - зазначила співачка.
У свою чергу Дантес розповів, що відкрив очі й побачив, як Надя плаче. При цьому він був весь мокрий, а на потилиці схопилася величезна шишка. Пізніше лікарі діагностували в артиста струс мозку середньої тяжкості.
Варто відзначити, що на "сатанинській" вечірці Дантес був у чорних лакованих штанях та червоних лакованих ботфортах на підборах.
Довідка УНІАН. Таня Муіньо - український кліпмейкер, дизайнер, стиліст, фотограф і режисер. Вона працювала над кліпами таких популярних виконавців, як Cardi B, Lil nas X, Katy Perry, ROSALÍA, MONATIK, "Время и Стекло", NK, Мішель Андраде, LAYAH, Скриптоніт, IOWA та інших.
Цього року вона отримала премію American Music Awards в номінації "Відео року" за роботу MONTERO (Call Me By Your Name) американського репера Lil Nas X. дана її робота викликала бурхливе обговорення через епатажність і неоднозначність.
Як раніше повідомляв УНІАН, українська співачка Надя Дорофєєва показала розпусну вечірку, яка проходила на честь концерту її чоловіка Володимира Дантеса. На "Тусі" було все: алкоголь, танці на колінах і навіть Облизування грудей.