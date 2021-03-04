25-річна британська модель поділилася з шанувальниками новим фото.

Модель продовжує розбурхувати уяву шанувальників своїми відвертими образами і радувати їх новими знімками, які вона викладає в Instagram.

Читайте такожМодель Демі Роуз на камеру похизувалася своєю попоюНа новому знімку Роуз позує сидячи на кухні. Для фото модель одягла білий короткий сарафан з квітковим принтом від @prettylittlething, який вигідно підркеслив форми моделі.

Модель зав'язала два хвости і нанесла нюдовий макіяж.

Роуз тримає в руці чайник, а біля неї стоїть чашка.

"Англійський сніданок?", - підписала знімок модель.

Також Роуз вказала локацію, де було зроблене фото - це популярний іспанський курорт Ібіца.

Підписники моделі прийшли в захват від її образу і засипали модель компліментами.

Хто така Демі Роуз

Демі Роуз народилася 27 березня 1995 року в британському місті Бірмінгем.

Кілька років тому Роуз стала найсексуальнішою дівчиною планети за версією видання Zoo Magazine.

Навколо розкішних форм моделі ходять плітки: кажуть, що Демі лягала під ніж для збільшення грудей і сідниць. Хоча сама Роуз це заперечує.

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Автор: Ірина Погоріла