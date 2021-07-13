Дженніфер Лопес продовжує дивувати своїх шанувальників. 51-річна співачка спокусливо потрясла стегнами в ультракоротких шортиках на камеру.
Кадри зі зйомок нового кліпу зірка опублікувала у своєму Instagram.
Лопес має відмінну фігуру і не соромиться свого тіла. Не дивлячись на вік, співачка носить відверті вбрання і з гордістю демонструє пишні стегна. На новому відео зірка запально танцює в джинсових шортиках і відвертому ліфі, всипаному блискучими каменями.
В описі до відео, яке співачка зробила на зйомках свого нового кліпу, вона додала фразу з власної пісні Cambia el Paso: "All she wanna do is just dance, dance, dance, dance!". У перекладі ця цитата виглядає так: "Все, що вона хоче, це просто танцювати, танцювати, танцювати, танцювати!".
Читайте такожФронтмен Maneskin Даміано Давид з'явився в новому кліпі в жіночій білизні і панчохах (фото)Шанувальники прийшли в захват від спокусливих рухів Дженніфер Лопес. Багато відзначили, що співачці явно далеко до пенсії, адже вона з легкістю складе конкуренцію 20-річним дівчатам.
"Гаряча штучка", "це чудово", "стегна заслуговують захоплення", "дуже спокусливо", - написали коментатори.
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