За його словами, він мав на увазі зовсім не те, про що багато хто подумав.

Український співак Kalush нещодавно випустив спільну пісню з репером Skofka. Однак слухачі помітили в тексті неоднозначний вислів, що спровокувало скандал в мережі.

У тексті є такі слова "Воля - це дівчина, що любить дім, тільки руським би не дала". Жінки відразу ж почали писати в коментарях під відео, що такі фрази їх ображають. Однак, як виявилося, артисти зовсім не те мали на увазі.

За словами Олега Псюка, він писав про дім, а не про дівчину. І саме дім вона не віддала б росіянам.

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"Воля - це дівчина, яка любить свій будинок, свою батьківщину (трек цей же про неї, а не про дівчину) і цей будинок вона б не віддала "руським". Але при написанні, хто пише музику, той мене зрозуміє, іноді ми скорочуємо якісь слова, якісь прибираємо, щоб воно влізло за звучанням. Вже розумію, що я невдало скоротив, і ви побачили іншу суть, образливу! Образливу комусь для волі, комусь для "дівчини". За що мені прикро, і я перепрошую, як би це складно не було", - написав Олег на своїй сторінці в Instagram.

Нагадаємо, раніше і Skofka відповів на гнівні коментарі на своїй сторінці в Instagram. Він порекомендував поглянути на ці рядки не так прямолінійно. І додав, що у нього є дружина, яку він любить, цінує і поважає. Тому не посмів би так грубо висловитися про українських жінок.

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