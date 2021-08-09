Збір коштів на лікування хлопця ще триває, розповів його вітчим.

Побитий співробітником УДО танцюрист Наді Дорофєєвої Євген Гончаренко перебуває у стабільно важкому стані. Поки, за спостереженнями медиків, виводити його з медикаментозного сну не можна.

Читайте також"У Росії попою виляв": маму побитого танцюриста Дорофєєвої зацькували в мережіПро це розповів вітчим Жені В'ячеслав, повідомляє "Обозреватель".

За прогнозами лікарів, потерпілий може пробути в такому стані кілька місяців. У їхній практиці вже були такі випадки, і пацієнтів вдавалося виводити в нормальний стан.

В'ячеслав розповів, що ліва частина тіла Жені знерухомлена, кожен день на ліки йде від 3 до 5 тис. грн. Зараз оголошено збір коштів на лікування танцюриста, в цьому допомагає й благодійний фонд.

Також вітчим побитого танцюриста розповів про співробітника УДО, який напав на Женю: "На батьківщині цього чоловіка у нього була ціла банда, яка регулярно б'є людей. Цю інформацію також передали правоохоронцям".

Побиття Євгена Гончаренка - танцюриста Наді Дорофєєвої

1 серпня під час конфлікту 28-річний майор вдарив кулаком по голові 22-річного учасника шоу-балету. Останній від удару впав на землю, його госпіталізували. Нападник зник з місця події.

Читайте такожПобиття танцюриста Дорофєєвої: у затриманого працівника УДО може бути ще одна жертваДії підозрюваного кваліфіковані за ч.1 ст. 121 КК України, тобто завдання умисного важкого тілесного ушкодження.

Також ЗМІ отримали відео побиття Євгена Гончаренка.

3 серпня підозрюваного працівника УДО взяли під варту. 4 серпня стало відомо, що військовослужбовця звільнили з лав УДО через побиття Гончаренка.

Автор: Ольга Робейко