Телеведуча постала оголеною на знімках.

Російська телеведуча Настя Івлєєва опублікувала в Instagram знімки з фотосесії для журналу Playboy.

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На фото дівчина позує повністю оголеною, прикриваючи лише груди руками.

"На свої чудові 30 років я теж зробила собі подарунок! Зустрічайте, обкладинка Playboy. Я вибрала для цього найкращий час: я впевнена в собі як ніколи", - сказала Настя.

Також Настя додала, що зробила цю обкладинку разом зі своєю командою.

"Сміливо вважаємо, що це найкраща і найдорожча обкладинка за історію російського Playboy! Я пишаюся цією роботою. Кібер-вечірка триває! Всім приємного перегляду", - додала Настя.

Хто така Настя Івлєєва:

Івлєєва найбільш відома як зірка соціальної мережі Instagram, а так само як ведуча телепередачі "Орел і решка"

У 2016 році брала участь у зйомці для журналу "Maxim"

У 2019 році Івлєєвій був закритий в'їзд в Україну строком на три роки через порушення нею українського законодавства при відвідуванні Криму в 2017 році

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Автор: Діана Могилєвич