Фільм не встигне до релізу нової гри 2026 року, каже Келлі Маккормік.

Продюсерський дует Девіда Літча і Келлі Маккорміка, відомий за "Дедпулом 2" і "Каскадером" з Гослінгом, підтвердив, що вони вже зайняті сценарієм прийдешньої екранізації Gears of War для Netflix.

Як розповів Маккормік в інтерв'ю The Hollywood Reporter, вони вже пишуть сценарій спільно з Джоном Спейтсом:

"Є величезний інтерес як з боку творців серії The Coalition, так і з боку Netflix, адже студія випускає нову гру в 2026 році. Ми, звісно, не встигнемо прямо до цієї дати, але хочемо зробити так, щоб фільм відчувався в контексті виходу нової частини".

Анонс фільму відбувся ще в травні. Літч - майстер бойовиків, за його плечима "Дедпул 2", "Швидкісний поїзд", "Форсаж: Гоббс і Шоу" і "Каскадер". Спейтс, який працює над сценарієм, відомий за "Дюною" і "Доктором Стренджем".

Історія самої екранізації тягнеться давно. Перші новини про проєкт з'явилися ще 2016 року, а 2022-го стало відомо про співпрацю Netflix і The Coalition.

У 2019 році Род Фергюссон із The Coalition натякав, що фільм піде шляхом "альтернативної реальності", а не прямої адаптації сюжету ігор.

