Британський монарх згадав про зусилля Трампа із встановлення миру в усьому світі.

Король Великої Британії Чарльз ІІІ зробив заяву про підтримку України під час своєї промови.

Сталося це під час банкетної процесії у залі Святого Георгія у Віндзорському замку, де перебуває президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп, його дружина та інші американські посадовці, повідомляє Sky News.

"Сьогодні, коли тиранія знову загрожує Європі, ми та наші союзники об'єднуємося на підтримку України, щоб стримати агресію та забезпечити мир", – йдеться в заяві монарха.

У цей момент американський лідер лише кивнув.

Згодом британський монарх згадав про зусилля Трампа з встановлення миру в усьому світі. Король відзначив його "особисту відданість пошуку рішень для деяких з найскладніших конфліктів у світі".

На завершення своєї промови король зазначив, що відносини між Великою Британією та США неодноразово піддавалися випробовуванням, але "витримали тягар нашої спільної мети та підняли наші амбіції щодо кращого світу".

"Тож, відновлюючи наші зв'язки сьогодні ввечері, ми робимо це з непохитною вірою в нашу дружбу та спільну відданість незалежності та свободі", – додав Чарльз.

Варто зазначити, що під час своєї промови перед початком урочистого бенкету Трамп про Україну не згадував.

Війна в Україні: інші заяви світових лідерів

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив у Бундестазі, що якщо війна в Україні закінчиться на умовах російського диктатора Путіна, це спонукатиме його "шукати свою наступну ціль". Він також додав, що Росія навмисно намагається дестабілізувати німецьке суспільство.

Своєю чергою, президент США Дональд Трамп заявив напередодні, що президент України Володимир Зеленський буде змушений укласти угоду з РФ:

"Зеленський і Путін ненавидять один одного. Тож, здається, мені доведеться сидіти з ними в одній кімнаті, бо вони не можуть перебувати удвох, занадто сильна ненависть", – додав американський лідер.

