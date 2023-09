Режисер рідко з'являється на публіці після скандалу з прийомною дочкою, яка звинуватила його в насильстві.

Відомий режисер Вуді Аллен з'явився на червоній килимовій доріжці Венеціанського кінофестивалю. Там, поза конкурсною програмою, проходила прем'єра його фільму "Щасливий випадок" (Coup de Chance). Однак не всі були раді бачити Аллена.

На кінофестиваль прийшли протестувальники, які хотіли прогнати режисера з червоної килимової доріжки. Вони освистали Аллена і вигукували лайку на його адресу.

Протестувальники, як повідомляє Variety, роздавали листівками із закликами "не приділяти увагу ґвалтівникам". Вони знімали футболки і навіть намагалися вибігти на килимову доріжку. Проте протестувальників стримувала охорона.

Реакція самого Аллена невідома. Однак раніше він вже говорив, що робота над фільмом "Щасливий випадок" ознаменує завершення його кар'єри. За словами режисера, він втомився і втратив ентузіазм.

Протест проти Вуді Аллена на Венеціанському кінофестивалі - відео

Відео з моментом інциденту також з'явилося на YouTube-каналі The Times and The Sunday Times. У кадр потрапили жінки, які намагалися "прорватися" до килимової доріжки. Утворилася тиснява, ситуацію насилу тримали під контролем.

Скандал навколо Аллена: чому проти нього вийшли протестувальники

Нагадаємо, ще багато років тому прийомна дочка Аллена звинуватила його в сексуальному насильстві. Сам режисер цю інформацію називав неправдивою.

Однак на тлі того, що в 1992 році Аллен розлучився з актрисою Мією Ферроу через роман з іншою своєю прийомною дочкою, скандал навколо артиста не вщухає і досі. У своїх мемуарах режисер писав про стосунки з падчеркою, яка стала його дружиною. За словами Аллена, між ними виникла пристрасть.

