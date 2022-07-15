У лікарнях перебуває 73 поранених, 18 людей - у розшуку як зниклі безвісти.

Тіла двох дітей та 11 дорослих, які були вбиті внаслідок ворожого ракетного удару по Вінниці, досі неідентифіковані.

Про це у своєму Telegram повідомив голова Вінницької обласної військової адміністрації Сергій Борзов.

"23 загинуло. 3 дітей.Серед яких, 4-річна "сонячна" Ліза. Тіла двох дітей досі не ідентифіковані. Як і 11 дорослих. Мама Лізи жива. Вона прооперована. Стан важкий. У лікарнях - 73 постраждалих. 18 - у розшуку зниклих безвісти. Співчуття рідним і близьким загиблих.", - повідомив він.

За інформацією Держслужби з надзвичайних ситуацій, станом на 8:30 внаслідок ракетного удару по Вінниці загинуло 23 особи, в т.ч. 3 дитини; 71 особу госпіталізовано; за меддопомогою звернулося 117 осіб. Залишаються зниклими 18 осіб.

Ракетний удар по Вінниці - подробиці

Як повідомляв УНІАН, зранку 14 липня російські військові запустили ракети по центру Вінниці, які влучили в будівлю з офісними приміщеннями. На місці прильотів виникла пожежа, вогонь перекинувся на автостоянку.

За даними станом на 22:00 14 липня, у Вінниці в результаті ракетного удару загинули 23 людини, госпіталізовані 66, триває пошук 39 осіб. За меддопомогою загалом на цей час звернулися 117 осіб.

За даними командування повітряних сил ЗСУ, росіяни вдарили по центру Вінниці крилатими ракетами "Калібр", запустивши їх із підводного човна в акваторії Чорного моря.

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