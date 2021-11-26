Камінська відповіла на звинувачення в цькуванні та побоях.

Слава Камінська відповіла на звинувачення Вікторії Смеюхи, з якою вона 15 років виступала у складі групи "НеАнгели". Між співачками розгорівся бурхливий скандал, обидві вирішили відстоювати свою думку публічно. Смеюха стверджувала, що Камінська її била і принижувала, а її "заклята" подруга чесно розповіла про бійку і розкрила брудні подробиці.

Камінська вирушила захищати свою честь в інтерв'ю "Слава+", яке вже з'явилося на YouTube. Співачка визнала, що одного разу вона підіймала руку на Сміюху. У той момент вона була вагітною.

Не так давно Смеюха заявила, що Камінська була абьюзером і постійно її принижувала. Однак її колишня колега по групі не стала мовчати. За словами Слави з "НеАнгелів", Сміюха постійно спізнювалася і нерідко демонструвала неповагу до фанатів. Один з таких моментів і став причиною бійки.

Камінська, бувши на восьмому місяці вагітності, прочекала Смеюху 40 хвилин. Разом зі співачкою був Едгар Камінський, на той момент він перебував з нею в шлюбі, та її близька подруга.

"Я сказала: май повагу до мого становища. А вона відповіла: А що, вагітність - це хвороба? Я кажу: ще раз таке скажеш - дам в гарбуз. Вона відповіла: Це я тобі дам, тому що я сильніша. Ну а далі я вже не пам'ятаю, у мене штора впала", - описала момент бійки Камінська.

За словами Слави з "НеАнгелів", зараз Сміюха намагається "піаритися" за її рахунок. Камінська настільки обурена вчинком колеги, що навіть скасувала всі концерти та корпоративи, на які вона була запрошена разом зі Сміюхою.

Тепер Камінська не виступатиме у складі "НеАнгелів" і не хоче мати нічого спільного зі Сміюхою.

Нагадаємо, скандал між славою і Вікою з "НеАнгелів" почався після того, як Сміюха на камеру порізала торт з фотографією Камінської. Після цього співачки неодноразово влаштовували публічні перепалки.

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Автор: Поліна Кузенко