Повномасштабна війна внесла істотні коригування в плани всіх людей. Яке рішення прийняли артисти - відправляти своїх дітей на навчання за кордон або залишити в Україні?

Нещодавно розпочався навчальний рік. Для багатьох він стартував не так, як хотілося б. Деякі зараз навчаються віддалено, деякі вирушили на навчання за кордон. Розповідаємо, де зараз навчаються діти відомих українців.

Тоня Матвієнко

Шестирічна дочка Тоні і Арсена Мірзояна пішла до школи у Великій Британії. Там, переконана мама, дівчинці буде безпечніше на даний момент.

Як зізналася співачка, вони готували дитину до того, що вона піде в школу за кордоном.

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"Ми її готували до цього: цифри і букви знає, писати, читати і рахувати вміє, англійську в садку вивчала. Якщо з арифметикою зараз у неї немає проблем, то її знань англійської мало, щоб вивчати інші предмети. Але в нашому класі Вчителька з Польщі, тому Ніні вона може щось пояснити українською", - додала Матвієнко.

Оля Полякова

Обидві дочки української співачки зараз навчаються за кордоном. Молодша дочка Аліса пішла до школи в Лондоні. Хоча самій дівчинці дана ідея дуже не сподобалася. Як зізналася Оля, та навіть благала її не відправляти за кордон.

"Це школа, навчання разом з проживанням. Це було дуже важке рішення, оскільки Аліса, можна сказати, вона моя, мамина доця. І вона навіть ще спить зі мною разом. Дочка сказала: "Мамочка, не віддавай мене туди вчитися". Однак я сіла з нею, поговорила, розповіла, що мені треба працювати. Що я так зможу заробити гроші, допомогти країні", - сказала Полякова в програмі ЖВЛ.

Старша дочка Полякової Маша поступила в музичний вуз в Лондоні - BMus. Марія тепер живе в гуртожитку окремо від своєї сестри і мами.

У своєму блозі Оля раніше показувала, як виглядають нові апартаменти її дочки. Як зізналася Полякова-старша, вона просто не могла повірити, що тепер її Маша буде жити окремо.

Олександр Педан

Шоумен зізнався, що його дочка Лєра самостійно вирішила вступати до ВНЗ в Україні, і він не чинив на неї тиску.

"Можете привітати нас з Лєрускою, бо донька стала студенткою Українського Католицького Університету у Львові, спеціальність "Соціологія". Пишаюся своєю Лєрою, яка, по-перше, цей період пройшла сама, а по-друге, обрала університет саме в Україні, тому що для нас зараз пріоритетно вчитися тут. У нашій країні краща освіта, і важливо, щоб українські діти її отримали і потім працювали, відновлювали і будували кращу неньку", -

Лія Меладзе

Молодша дочка Костянтина Меладзе Лія, яка взяла участь у новому сезоні шоу "Голос країни" поїхала вчитися в Америку. Подробиць дівчинка не розкривала, тільки уточнила, що буде навчатися на спеціальність, пов'язану з музикою.

"Де народився, там і згодився. Будемо робити неймовірно красиву музику всі разом і просувати індустрію, тому що наші голоси повинні бути почуті і наші здібності повинні бути побачені", - написала у себе в Instagram-блозі Лія Меладзе.

Лідія Таран

Телеведуча ТСН віддала свою дочку Василину в школі у Франції. Освіту дівчинка отримує в невеликому містечку Нансі в коледжі. Сама ж телезірка зараз живе на дві країни, періодично відвідуючи Київ.

"У неї (дочки Ліди, - ред) є початковий рівень французької. Насправді вона нічого не розуміє. Але вся країна живе в такому шоці, що навчальний шок – це не найбільший шок в її житті. Впорається",-зізналася якось Таран.

Нагадаємо, названо зірок, які здійснили камінг-аут в 2022 року.

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